PATTAYA: Eine Gruppe Thais, die sich als Besitzer des Strandes bezeichnete, hat Touristen vom Strand vertrieben und einem indischen Geschäftsmann Schläge verpasst.

Die Urlauber hatten sich am späten Dienstagabend 100 Meter von der Polizeistation entfernt auf dem Strand niederlassen wollen. Der Inder beschwerte sich bei der Polizei, dass er von den thailändischen Männern angegriffen und verletzt worden sei. Der 41-jährige und sein indischer Freund hatten sich am Strand entspannen wollen. Eine Thailänderin sagte aus, sie und ihre Freunde hätten den Strandabschnitt schnell verlassen, als sich die Männer den Touristen näherten und behaupteten, der Strand sei im privaten Besitz. „Ich frage mich, wie dieser öffentliche Bereich von ihnen überwacht werden kann.“ Die Begegnung eskalierte in einer kurzen Schlägerei, in der der Inder im Gesicht getroffen und zu Boden geworfen wurde, sagte die Thai als Zeugin aus. Sie vermutet, dass die Männer Mitglieder einer Gruppe waren, die Liegestühle an Touristen vermieten. Die Polizei ermittelt.