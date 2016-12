Thais begrüßen mit Gebetszeremonien das neue Jahr

THAILAND: Mit landesweiten Gebets- und Kerzenzeremonien gedenken Thais zu Neujahr des am 13. Oktober 2016 verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej.

Gläubige kommen am Samstag, 31. Dezember, um 21 Uhr zusammen. In Bangkok auf dem Platz Sanam Luang. Dort werden Zehntausende erwartet. Für die Teilnehmer stehen 100.000 Kerzen bereit. Während der Gebete vor Mitternacht wird „Phorn Pi Mai“ (Gesegnetes Neues Jahr) gesungen, ein Lied, das der verstorbene Herrscher komponiert hat. Später werden die Teilnehmer aufgefordert, 89 Sekunden zu schweigen, in Gedenken an den verstorbenen König Rama IX. Um Mitternacht wird ein Gong neun Mal geschlagen, dann sollen die Gläubigen noch einmal „Phorn Pi Mai“ und anschließend die Königliche Hymne singen. Um neun Minuten nach Mitternacht beginnt die Kerzenzeremonie.

Einkaufszentren im Ratchaprasong-Viertel verzichten in diesem Jahr auf die traditionellen Konzerte. Stattdessen sollen sich Thais auch dort zu Gebeten einfinden. Landesweit werden sicherlich Hunderttausende Menschen in Tempeln an Gebetszeremonien teilnehmen, bis in den frühen Morgen.