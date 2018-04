Von: Björn Jahner | 15.04.18

PATTAYA: Am Highway 331 in Huai Yai hat vor wenigen Wochen mit Sunthai Pattaya stillheimlich die neueste Touristenattraktion der Stadt eröffnet. In einer über 250 Rai großen Parkanlage können die Besucher tief in die Kultur, Geschichte und Künste der sechs Landesteile des Königreichs eintauchen, sich an einem schwimmenden Markt erfreuen oder einfach einen abwechslungsreichen Tag im Grünen verbringen.