Thailand von seiner besten Seite

BAD HOMBURG: Auch in diesem Jahr veranstalten das thailändische Fremdenverkehrsbüro, die königlich-thailändische Botschaft und das thailändische Generalkonsulat wieder das beliebte „Amazing Thailand“-Festival rund um die Thai-Sala im Kurpark Bad Homburg, das zu den größten und beliebtesten seiner Art in Deutschland zählt.

Die Besucher dürfen sich auf ein buntgemischtes Unterhaltungsprogramm freuen, das Lust auf Thailand macht.

​Eine große Marktmeile mit über 50 Ständen wird das Herz eines jeden Thailand-Fans höherschlagen lassen. Das Angebot reicht von fernöstlichen Dekorationsstücken, Kunsthandwerk und Kleidung über entspannende Thai-Massagen sowie Informationen zu den schönsten Urlaubszielen in Thailand bis hin zu den verlockenden, wohlschmeckenden Speisen aus dem Land des Lächelns. Auch das Magazin DER FARANG wird wieder als größtes deutschsprachiges Magazin in Thailand mit einem Pressestand vertreten sein, um mit seiner Leserschaft in Kontakt zu treten.

Musik, Kultur und Marktmeile

Am Samstag erfolgt um 10.45 Uhr eine Kranzniederlegung vor dem Relief des Königs Chulalongkorn an der historischen Thai-Sala anlässlich des 110-jährigen Jubiläums des Besuches des Monarchen in Bad Homburg, um 11 Uhr eine Huldigungszeremonie zu Ehren des 65. Geburtstags Seiner Majestät, König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Rama X. Mit einem Eröffnungstanz von den Künstlern des Banditpatanasilp-Instituts fällt um 11.30 Uhr der Startschuss zum abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Neben klassischen Tanzdarbietungen dürfen sich die Besucher unter anderem auf thailändische Musik- und Kampfsportaufführungen freuen. Zu den Höhepunkten zählen auch die Präsentationen der Eigenkompositionen des verstorbenen Monarchen, Seiner Majestät, König Bhumibol Adulyadej, auf traditionellen thailändischen Musikinstrumenten.

Rama V. kurte in Bad Homburg

Bad Homburg ist seit über hundert Jahren dem thailändischen Königshaus verbunden. Mit dem Besuch und dem Kuraufenthalt König Chulalongkorns im Jahre 1907 in Homburg, damals noch Sommerresidenz des deutschen Kaisers, wurde der Grundstein für mehr als 100 Jahre freundschaftliche Beziehungen gelegt. Der Monarch litt an Herz- und Nierenschädigungen sowie einer chronischen Entzündung der Nasenschleimhaut.

Am 23. August 1907 traf König Chulalongkorn mit seinem Gefolge ein. Trinkkuren, Mineralbäder, Tonschlammpackungen und Massagen bestimmten vier Wochen lang seinen Tagesablauf, aber auch Festlichkeiten, wie die Einweihung der neu erschlossenen „König-Chulalongkorn-Quelle“ und sein 54. Geburtstag am 20. September. Zwei Tage nach der Feier, verließ der Monarch das Kurbad gut gestärkt. Noch vor seinem Tod 1910 leitete er alles in die Wege, um sein Homburg gegebenes Versprechen zu erfüllen: die Lieferung eines Pavillons für die nach ihm benannte Heilquelle. Ende 1910 traf der siamesische Tempel in Homburg ein – zerlegt und in viele, viele Kisten verpackt. So konnte der Tempel erst ab 1913 errichtet werden. Am 22. Mai 1914 wurde die Thai-Sala eingeweiht.

Das „Amazing Thailand“-Festival findet am Samstag, 29. Juli von 10.45 Uhr bis 18.15 Uhr und Sonntag, 30. Juli von 11 bis 17.45 Uhr im Kurpark in der Brunnenallee in Bad Homburg statt. Der Eintritt ist frei. Infos: www.amazing-thailand-bad-homburg.de.