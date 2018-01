Thailand top für Unternehmensgründungen

Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.18

BANGKOK: Im zweiten Jahr in Folge hat der US News and World Report Thailand unter 80 untersuchten Ländern zur Nummer Eins auf der Liste der besten Länder für die Gründung eines Unternehmens gewählt.

Handelsminister Sontirat Sonttiriawong ergänzte, die US Media Company habe Thailand auf den achten Platz einer Liste der 25 besten Länder für Investitionen gesetzt. Der Bericht von US News and World basiert auf einer Stichprobe von 21.000 Befragten weltweit. Die Gründung eines Unternehmens in Thailand dauert nach Angaben der Weltbank rund fünf Tage. Die Geschäftsdichte ist eine der niedrigsten in der Region und gibt Raum für hoffnungsvolle Unternehmer. Das Ranking zeige, dass Thailand das Umfeld für ausländische Geschäftsleute verbessert habe, um ein Unternehmen zu gründen oder zu investieren, sagte Minister Sontirat weiter.