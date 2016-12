Thailand steht vor Titelverteidigung

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 10.12.16

BANGKOK: Thailand ist auf dem besten Weg, den vor zwei Jahren errungenen Titel Südostasienmeister zu verteidigen. In der Vorrunde um den AFF Suzuki Cup überzeugte die Fußball-Nationalmannschaft und gewann alle drei Spiele.

Und das erste Semifinale gegen Myanmar in Yangon ging mit 0:2 ebenfalls an das Team von Kiatisak Senamuang. Die beiden Tore erzielte Teerasil Daengda. Nach den beiden Halbfinalspielen wird auch das Finale in Hin- und Rückspiel am 14. und 17. Dezember ausgetragen. Bisher haben Thailand und Singapur jeweils viermal den AFF Cup bzw. die Südostasienmeisterschaft errungen. Im Jahr 2014 hatte Thailand die beiden Endspiele gegen Malaysia mit 4:3 gewonnen und sich den Cup gesichert.