Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.16

BANGKOK: Bei der aktuellen Pisa-Studie nimmt Thailand unter 70 untersuchten Ländern nur den Platz 55 ein. Die Bewertung thailändischer Schüler ist damit niedriger als in der Studie aus dem 2012.

Der stellvertretende Bildungsminister Dr. Thirakiat Charoensetthasilpa zeigte sich am Mittwoch vom Ergebnis enttäuscht und forderte Investitionen in einen nationalen Bildungsplan, um in 15 Jahren bei der Bewertung von Schülern in allen Fächern 100 Punkte zu erreichen. Besonders auffällig ist das unterschiedliche Bildungsniveau zwischen den sogenannten Eliteschulen und den Schulen auf dem Land. Die Ergebnisse für die Schüler der beiden Schulen Mahidol Wittthayanusorn und Chulabhorn Wittayalai seien ebenso gut wie in Ländern, die die Pisa-Studie anführten, sagte Dr. Thirakiat.

Singapur rangiert mit den Punkten 556, 535 und 564 für Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik auf Platz eins, Japan kommt auf mit 538, 516 und 532 Punkten auf den zweiten Rang, Thailand erreicht nur 421, 409 und 415 Punkte. Die PISA-Studien sind internationale Schulleistungsuntersuchungen, die seit dem Jahr 2000 in dreijährlichem Turnus in den meisten Mitgliedstaaten der OECD und einer zunehmenden Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt werden.