Thailand ist kein sicheres Ferienland

Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.18

BANGKOK: Bei der aktuellen Bewertung von sicheren Zielen weltweit hat DataLEADS Thailand bei 113 untersuchten Staaten auf den 69. Platz gesetzt.

In Asien steht das Königreich auf Platz 12. Als sicherstes Land gilt Singapur, am wenigsten sicher ist Pakistan. Japan, Südkorea, China und die Mongolei folgen in Asien Singapur. Kriterien waren bei der Bewertung die Kriminalität einschließlich Morde, Entführungen, Überfälle, Diebstähle, bewaffnete Raubüberfälle, Erpressungen sowie Terrorismus und wie die Bevölkerung die Sicherheit bewertet..