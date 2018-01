Thailand hat 322.634 Straftäter weggesperrt

Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.18

BANGKOK: Auf der Liste der asiatischen Länder mit den meisten Gefangenen nimmt Thailand den dritten Rang ein.

Das Königreich kommt laut dem World Prison Brief vom Institute for Criminal Policy Research auf 322.634 Häftlinge. Nur China mit vermutlich 1.164 804 und Indien mit 419.623 hat mehr Menschen in Zellen weggesperrt. Bezogen auf die Einwohnerzahl des Landes steht Thailand mit 476 Häftlingen auf 100.000 Bewohner einsam an der Spitze. Mit Abstand folgen Taiwan (265) und Singapur (265). Nach dem Bericht sind im Königreich unter den Gefangenen 13,3 Prozent Frauen und 4,6 Prozent Ausländer. Mit seinem Anteil an ausländischen Staatsbürgern steht Thailand auf einem Mittelplatz. Genannt wird weiter die Zahl der Haftanstalten mit 144 und deren Kapazität von 217.000 Menschen. Weil dort aber 322.634 Frauen und Männer ihre Strafe absitzen, sind die Zellen qualvoll eng belegt und damit die Insassen zumeist menschenunwürdig untergebracht.