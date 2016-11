Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.16

BANGKOK: Der Arbeitsmarkt ist für die digitale Revolution nicht gerüstet. Für die Industrie 4.0 fehlen Facharbeiter und vor allem Ingenieure.

Nach Angaben des Statistischen Amtes hatten im dritten Quartal des letzten Jahres über 40 Prozent der Beschäftigten in der Industrie nur eine Grundschulbildung oder einen noch geringeren Schulabschluss. Mitarbeiter mit einem höheren Abschluss in Wissenschaft, Ingenieurswesen, Mathematik und Informatik machten nur 10,4 Prozent der Arbeitnehmer aus. Besonders eklatant ist der Mangel an Ingenieuren. In den High-tech-Bereichen verfügt das Land über weniger als 50 Prozent der erforderlichen Ingenieure. Das bedeutet: Will Thailand gegenüber anderen Ländern wettbewerbsfähig bleiben, muss es erheblich in die schulische und berufliche Ausbildung investieren. Industrie 4.0 steht für die intelligente Vernetzung von Produktentwicklung, Produktion, Logistik und Kunden. Die vierte industrielle Revolution wird die thailändische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt massiv verändern.