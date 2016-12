Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.16

THAILAND: Ein erneuter verheerender Tsunami wie heute vor zwölf Jahren ist eher unwahrscheinlich. Das glaubt der Geologe Passakorn Pananont vom Thailand Research Fund (TRF).

Obwohl Wissenschaftler weder ein großes Erdbeben noch einen Tsunami ausschließen könnten, sei ein gigantischer Wellenberg wie 2004 in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Zudem ist Thailand auf einen Tsunami besser vorbereitet. Die Katastrophenschutzbehörde verweist auf das Alarmsystem mit Bojen im Meer und an Land entlang der Andamanensee. Laut dem stellvertretenden Direktor der Behörde, Kobchai Boonyaorana, wird das System ständig auf seine Betriebsbereitschaft überprüft. Und beim Probealarm, mehrfach im Jahr angeordnet, sollten Bevölkerung und Touristen lernen, umgehend auf höher gelegene Gebiete Zuflucht zu nehmen.

Heute vor zwölf Jahren löste ein Erdbeben der Stärke 9,1 auf der Richterskala im Indischen Ozean, nördlich der indonesischen Insel Sumatra, einen gewaltigen Tsunami aus. Betroffen war die Bevölkerung in 14 Ländern. Die Naturkatastrophe riss 230.000 Menschen in den Tod, vor allem in der indischen Provinz Aceh, in Indien, Thailand und Sri Lanka.