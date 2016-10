Thailändische Puppenspieler gewinnen Spitzenpreise in Polen

Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 04.10.16

THAILAND: Eine Gruppe von jungen Puppenspielern aus Thailand hat dem Land Stolz und Ehre gebracht, als sie den Preis „Best Carnival Performance“, die Auszeichnung für die beste Vorführung am Weltmarionettenkarneval in Polen, gewonnen hat, der vom 24. – 30. September stattfand.

Die thailändische Gruppe von 25 Puppenspielern im Alter von 7 - 25 Jahren vom Nattayaburapha-Klub unter dem Trainer Den Halert hat auch den „Young Puppeteers Award“, die höchste Auszeichnung für junge Puppenspieler, gewonnen.

Die Mannschaft hat 54 Finalisten aus vielen Ländern überboten, die aus etwa 900 Teilnehmern ausgewählt wurden. Nach dem Gewinn der beiden Spitzenpreise wurden die Puppenspieler vom thailändischen Botschafter in Polen, Manasvee Srisodaphol, an einem Mittagessen gefeiert.

Die Vorführung der Gruppe, “der Erste Mensch in der Welt”, handelt vom ersten Affen und Riesen in der Welt, der auszog, um nach den vier stärksten Waffen zu suchen: Dankbarkeit, Opfer, Disziplin und Toleranz.

Anfangs konnte sich der Nattayaburapha-Klub die Reise zur Teilnahme an der jährlichen Veranstaltung in Polen nicht leisten, weil dafür das Geld fehlte. So haben die jungen Puppenspieler versucht, sich Geld zu beschaffen, indem sie alkoholfreie Getränke am Flohmarkt von Don Muang verkauften. Ihre Kampagne zur Geldbeschaffung kam schließlich in die sozialen Medien, erhielt dort viel Aufmerksamkeit, auch des Privat- und Regierungssektors, der zu Hilfe kam, und so erfüllte sich für die Gruppe der Traum, um am Karneval teilzunehmen.