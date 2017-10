Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.17

Foto: The Nation

THAILAND: „Bad Genius“ hat eine Woche nach seiner Premiere in China bereits 170 Millionen Yuan (25,6 Millionen US-Dollar) eingespielt und ist damit der erfolgreichste thailändische Film aller Zeiten in der Volksrepublik.

Der Film des 1981 geborenen Regisseurs Nattawut Poonpiriya dreht sich um zwei Studenten, die einen Betrug in einer internationalen Prüfung planen, um Geld zu verdienen. Sie begehen Fehler, die ihr Leben maßgeblich verändern werden.

Am 13. Oktober wurde der Kinofilm erstmals in China gezeigt. Auf Douban.com, einem offenen Forum für Filme, Musik und Buchkritiken, erzielte der „Bad Genius“ bisher 8,3 von 10 möglichen Punkten. Auch die chinesischen Internetnutzer und lokalen Filmkritiker lobten die thailändische Produktion.

Zhang Boqing von der in Peking ansässigen Forschungsgruppe „Online Film Market“, Ehrenvorsitzender der „China Film Critics Association“, sagte, dass der Film sowohl gesellschaftliche Belange aufgreife als auch einen großen Unterhaltungswert habe. Er merkte weiter an, der Film spiegele das wachsende Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich sowie die ungerechte Verteilung von Bildungsressourcen in der Gesellschaft wieder.