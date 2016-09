Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.09.16

THAILAND: Thai Summit Group will bis 2021 zu einem der weltweit führenden Autozulieferern aufsteigen. Das im Jahr 1977 gegründete Unternehmen hat einen Fünf-Jahres-Plan ab 2017 mit erheblichen Investitionen verabschiedet.

Weil der thailändische Markt nur ein geringes Wachstum hergibt, werden zunehmend im Ausland Produktionsstätten errichtet. In den USA gibt es bereits zwei Fabriken, mit 700 Millionen Baht werden derzeit in Indonesien zwei Werke errichtet. Während der Umsatz im Vorjahr bei über 69 Milliarden Baht lag, soll er in 2021 die 100-Milliarden-Baht-Grenze erreichen. Thai Summit beliefert sowohl Auto- als auch Motorradhersteller.