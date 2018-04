Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.18

PATTAYA: Eine Thai hat einem Briten mit einem Messer schwere Verletzungen beigebracht, weil dieser die dreijährige Beziehung beenden wollte.

Die 38 Jahre alte Frau griff in einem Apartment eines Condominiums an der Soi Buakhao zu einem 22 Zentimeter langen Früchtemesser und stach damit auf den 67-jährigen Ausländer ein. Dann wechselte die Thai ihre Bekleidung und flüchtete. Sie wurde später von der Polizei auf einer Straße in der Nähe der Soi Buakhao festgenommen. Sie sagte aus, sie sei verärgert gewesen, will ihr Freund sie verlassen wollte. Da habe sie das Messer in den Bauch des Briten gestoßen. Sie wird sich wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht zu verantworten haben. Der verletzte Mann liegt im Memorial Hospital. Laut der behandelnden Ärzte ist er außer Lebensgefahr. Gegenüber „Komchadluek“ lobte der Brite den schnellen Einsatz der Polizei und die Festnahme seiner langjährigen Freundin.