BANGKOK: Thai Smile Airways, die Billigfluggesellschaft von Thai Airways International, hat ihren Betrieb auf der Route zwischen Bangkok und Yangon in Myanmar eingestellt und verbindet stattdessen ab sofort die thailändische Hauptstadt mit Mandalay im ehemaligen Burma.

Die neue Strecke wird viermal pro Woche, montags, dienstags, donnerstags und samstags bedient. Am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok startet die Maschine um 9.50 Uhr, zurück geht es ab Mandalay um 12 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt in beide Richtungen zweieinhalb Stunden.



Infos: www.thaismileair.com.