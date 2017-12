Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.17

PATTAYA: Es vergeht kaum eine Nacht, an der nicht ein ausländischer Urlauber von Thais krankenhausreif geschlagen wird. Diesmal traf es einen Australier.

Der 41 Jahre alte Tourist hatte nachts in einer Bar an der Soi 7 getrunken und wollte zu einem anderen Lokal wechseln, als ihm ein junger Thai auf seinem Motorrad den Weg versperrte. Es kam zu einem verbalen Streit über die Parkgewohnheiten des Thais, in dessen Verlauf der Ausländer sein Kuscheltier auf den jungen Mann warf und sich beide auf eine kurze Rangelei einließen. Dann zog der Australier weiter. Er wurde von zwei Männer verfolgt und gestellt. Einer zog einen Knüppel aus seiner Tasche und schlug auf den Urlauber ein. Dieser erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Körper. Zum Glück kam ihm ein anderer Tourist zu Hilfe. Die beiden Thais traten den Rückweg an, heißt es bei „Tnews“. Der verletzte Australier erstattete auf der Polizeistation Anzeige und ließ sich dann in ein Krankenhaus bringen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.