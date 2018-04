CHIANG MAI: Ein australischer Lehrer ist von seiner thailändischen Freundin in den Unterleib geschossen worden.

Der Vorfall trug sich in dem Parkgeschoss eines Apartments im Bezirk Suthep zu. Offenbar hatte der 47-Jährige, der an der Universität Chiang Mai Sprachen unterrichtet, mit der 39 Jahre alten Frau ausgehen wollen. Als die Polizei zum Parkdeck kam, lag der Australier am Boden, neben ihm stand die Frau mit einer 9-mm-Schusswaffe in der Hand, heißt es bei „Daily News“. Der Ausländer wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau berichtete der Polizei, sie habe sich nach zwei Jahren von dem Australier getrennt. Er habe sie misshandelt, und zweimal habe sie dieses in den letzten Monaten auf der Polizeistation mitgeteilt. Der Mann habe sich mit ihr versöhnen wollen – gegen ihren Willen. Diesmal sei ein heftiger Streit ausgebrochen. Sie habe zur Waffe gegriffen und zweimal einen Warnschuss abgegeben. Dann habe sie in Notwehr auf den Ausländer gezielt. Die Polizei nahm die Frau fest.