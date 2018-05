PATTAYA: Das neueste Opfer eines Handtaschenräubers war eine Urlauberin aus Usbekistan.

Die 50 Jahre alte Frau befand sich nachts am Ende der Chaiyapreuk Soi 3 und wollte zu einem Minimarkt. Plötzlich näherte sich von hinten ein Motorradfahrer in einem Trainingsanzug, griff nach der Handtasche und flüchtete. In der Tasche befanden sich ausländisches Geld und ein iPhone 6 im Gesamtwert von 30.000 Baht. Der Wachmann eines Condominiums kümmerte sich um die überfallene Ausländerin und alarmierte die Polizei. Laut den Ermittlern soll der Räuber keine verwertbaren Spuren hinterlassen haben.