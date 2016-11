Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.16

KOH SAMUI: In einem Haus am Nathon-Markt hat die Polizei einen 43 Jahre alten Mann mit 3,8 Kilo der Droge „Magic Mushrooms“ erwischt.

Die Rauschpilze waren in Zeitungspapier eingewickelt und im Kühlschrank versteckt. Der festgenommene Thai hatte die Droge an Restaurants am Strand Had Rin auf der Koh Phangan für die nächste Vollmondparty liefern wollen, berichtet „Daily News“. Dort sollten die Rauschpilze in alkoholischen Getränken, in Milchshakes und in Omelettes an ausländische Touristen verkauft werden.



Nach Angaben der Polizei haben „Magic Mushrooms“ per Kilo einen Wert zwischen 1.200 und 1.500 Baht. Für zahlreiche ausländische Besucher gehören Drogen zur Vollmondparty, wohl wissend, dass Thailand ein strenges Drogengesetz hat. Rauschpilze sind bei den Partygästen die beliebteste Substanz.