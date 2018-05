Von: Björn Jahner | 20.05.18

BANGKOK: Thailand plant, Thai-Massage als Kulturerbe bei der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) eintragen zu lassen. Gleichen Status soll der Phi-Ta-Khon-Masken-Tanz erhalten.

So zieht die Regierung in Betracht, den koreanischen Maskentanz Hahoe und den thailändischen Phi-Ta-Khon gemeinsam als Kulturerbe zu listen. Die thailändisch-koreanischen Beziehungen sollen in der Zukunft intensiviert werden, unter anderem in Form von gemeinsamen Festivals.