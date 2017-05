Beim Einmarsch in den Ring tragen die Kämpfer ein magisches Stirnband, das ihnen besondere Kräfte verleihen soll. Fotos: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das traditionelle „Muay Thai“, zu Deutsch Thaiboxen, erobert auch in Europa immer mehr Fans und ist eine Mischung aus Thai-Brauchtum und Athletik. Aufgrund seiner langen Geschichte und der engen Verbindung mit dem Buddhismus ist Muay Thai der traditionelle Nationalsport Thailands. Denn lange bevor es entsprechende Schulen gab, lehrten Mönche in den Tempeln die Urform des Thaiboxens und brachten ihren Schülern gleichzeitig religiöse Traditionen und Rituale bei. Es zählt zu den wohl komplexesten und härtesten Kampfsportarten der Welt. In Bangkok gibt es mehrere Schulen und Camps, die auch für Ausländer Schnupperkurse oder sogar mehrere Monate umfassende Trainingseinheiten anbieten.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)