BANGKOK: Thai Airways International (THAI) verbindet ab dem 16. November Bangkok mit Wien in Österreich. Die Route wird mit einer Boeing 777-200ER mit 262 Sitzplätzen in der Economy-Class und 30 in der Business-Class bedient.

Am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok startet die Maschine montags, donnerstags, samstags und sonntags um 1.30 Uhr und erreicht Wien um 7 Uhr Ortszeit.



Zurück geht es ab der österreichischen Hauptstadt an denselben Tagen um 13.30 Uhr Ortszeit und man erreicht Bangkok um 5.20 Uhr.



Neben THAI, wird die Strecke lediglich von Austrian Airlines mit einem Direktflug bedient.



Infos: www.thaiairways.com.