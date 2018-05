BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) und ihre Tochtergesellschaften haben im ersten Quartal 2018 einen Betriebsgewinn von 3,836 Milliarden Baht erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 49,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, trotz steigender Treibstoffkosten.

Der Nettogewinn von 2,737 Milliarden Baht liegt allerdings mit 432 Millionen Baht (13,6%) unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals. Thai Airways begründet dies hauptsächlich mit steigenden Treibstoffkosten. Die Fluggesellschaft führt ihr besseres Betriebsergebnis auf Umsatzsteigerungen bei Flugpreisen und Übergepäck, Fracht und Post sowie Einnahmen aus anderen Aktivitäten und Währungsgewinnen zurück.

In den ersten drei Monaten hat die THAI vier neue Airbus A350-900 erhalten, die interkontinentale und regionale Routen fliegen. Die Airline hat jetzt eine Flotte von 104 Flugzeugen, neun weitere Flugzeuge werden noch in diesem Jahr in den Dienst gestellt. Die THAI hat 6,25 Millionen Passagiere befördert, was einem Rückgang von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der durchschnittliche Kabinenfaktor sank von 82,8 im Vorjahr auf 80,6 Prozent.