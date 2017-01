KRABI: Die Polizei in Krabi hat zwei italienische Touristen festgenommen, die von einer Überwachungskamera gefilmt wurden, wie sie am Samstag in den frühen Morgenstunden um 3.29 Uhr vor einem Geschäft im Vollrausch vier thailändische Staatsflaggen niedergerissen hatten.

Ihnen wird vorgeworfen, ein thailändisches Nationalsymbol verunglimpft und somit die Gefühle der thailändischen Bevölkerung gedemütigt zu haben. Beiden Männern könnte eine Gefängnis- und/ oder Geldstrafe drohen.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera (klicken Sie hier!) wurden auf dem sozialen Netzwerk YouLike veröffentlicht und innerhalb kürzester Zeit 336.000 Mal aufgerufen. Der Beitrag wurde 771 Mal kommentiert, verständlicherweise ausschließlich negativ.

So kommentierte zum Beispiel Facebook-Nutzer Hailin Zhong: „Wie können beide nur so ein schlechtes Verhalten haben? Hier ist unser geliebtes Land. Die thailändische Flagge ist ein Symbol Thailands. Schlechte Kerle wie sie sind weder in unserem Land, noch an irgendwelchen anderen Plätzen der Welt willkommen, außer in ihrem eigenen Land. Geht weg! Wir hassen euch!“

Sonntagnacht wurden die beiden 18 und 20 Jahre alten Urlauber schließlich von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen. Sie sagten aus, zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben und entschuldigten sich mit einem Wai, einer traditionellen thailändischen Geste als Zeichen der Entschuldigung, für ihr Benehmen:

„Es tut uns wirklich leid, wir haben das nicht so gemeint. In unserem Land ist die Flagge nicht so wichtig. Wir waren wirklich, wirklich betrunken. Wir mögen die thailändischen Menschen, wir mögen das thailändische Land, wir mögen alles, aber wir wussten nicht über die Gesetzeslage Bescheid. Wir wollen nur sagen, dass es uns wirklich, wirklich leidtut. Khor thot krub.“

Auch von der Entschuldigung der beiden Italiener wurde ein Video auf Facebook online gestellt (klicken Sie hier!). Es wurde bereits nach nur fünf Stunden 165.000 Mal aufgerufen. In den Kommentaren bestimmten harsche Worte die Diskussion und es scheint nicht so zu sein, dass ihnen die thailändischen Internetnutzer versöhnlich gegenüberstehen.

Noch ist nicht bekannt, welches genaue Strafmaß den beiden Touristen droht. Sie sollen jedoch wegen Beschädigung fremden Eigentums und Flaggenentweihung bestraft werden.