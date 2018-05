BANGKOK: Ein 24 Jahre alter Schweizer Tourist wurde am frühen Donnerstagmorgen erstochen, nachdem er versucht hatte, einen Kampf zwischen einem Thai und einem französischen Urlauber vor einem Gästehaus in Bangkoks Bezirk Phra Nakhon zu verhindern.

Laut der Polizei war der Streit ausgebrochen, weil der Franzose den Thailänder wegen Urinierens in einen Kanal tadelte. Die Polizei wurde um 2.30 Uhr alarmiert und verhaftete den Messerstecher. Das Opfer wohnte im Flapping Duck Guesthouse hinter dem Phra Sumain Fort an der Bang Lamphu Road. Sein thailändischer Freund sagte aus, der Schweizer habe den Streit zwischen dem Thai und einem Landsmann um 2 Uhr früh auf der Brücke über einen Kanal gehört und hatte schlichten wollen, Als der Thai später mit einem Messer in der Hand zurückkehrte und den französischen Touristen bedrohte, habe der Freund erneut versucht, die Auseinandersetzung zu beenden. Er wurde vom Messer in der Brust getroffen und starb.