Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 19.09.16

PATTAYA: An einem Essensstand an der Sukhumvit Road ist ein 42 Jahre alter Mann mit fünf gefälschten 1.000-Baht-Scheinen verhaftet worden.



Der Thai hatte Speisen und eine Flasche Alkohol für insgesamt 320 Baht bestellt. Als er mit einer 1.000-Baht-Note bezahlen wollte, wurde die Standbetreiberin stutzig. Sie hatte bereits zuvor wegen illegaler Geldscheine Ärger bekommen. Die Frau schaute sich die 1.000 Baht genau an und hielt den Schein für eine Fälschung. Die Polizei ermittelt weiter und sucht die Person, die die gefälschten Banknoten in Naklua in Umlauf bringt.