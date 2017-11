Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.17

BANGKOK: In 64 Prozent bei auf Märkten eingesammelten Gemüsesorten wurden zum Teil hohe chemische Rückstände festgestellt.

Die Nicht-Regierungsorganisation Thailand Pesticide Alert Network (Thai-PAN) hatte 150 Proben von neun bei Thais beliebten Gemüsesorten untersuchen lassen, zudem sechs Obstsorten. Sie kamen von neun Märkten in Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Pathum Thani, Ratchaburi und Songkhla, weiter aus vier Supermärkten und von drei größeren Einzelhändlern. Von vier Gemüsesorten und sechs Früchteproben hatten 43 bzw. 33 Prozent chemische Rückstände weit über dem Grenzwert. Bei den Tests wurden zudem in 55 Prozent der Gemüse- und Obstsorten Herbizide festgestellt. Laut Kingkorn Narintarakul, Repräsentant der NGO BioThai, wurden die Ergebnisse verschiedenen staatlichen Agenturen übersandt, so dem National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, dem Department of Agriculture, dem Office of the Consumer Protection und der Consumers Protection Police Division.