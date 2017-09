Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.17

BERN (dpa) - Der Tessiner Arzt Ignazio Cassis (56) rückt in die Schweizer Regierung auf.

Der Kandidat der Mitte-Rechts-Partei der Liberalen (FDP) wurde am Mittwoch von beiden Parlamentskammern in den siebeköpfigen Bundesrat gewählt. Dort löst er am 1. November Außenminister Didier Burkhalter ab, der die Gespräche mit der Europäische Union über einen Rahmenvertrag geführt hat. Die Schweiz ist nicht EU-Mitglied. Cassis wird dem rechten Flügel seiner Partei zugerechnet. Einzige Frau im Bundesrat ist die derzeitige Präsidentin Doris Leuthard, von der konservativ-katholischen CVP.