Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.17

BERN (dpa) - In der Schweiz sind zwei Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. Die Tunesier seien in Chiasso, einer Grenzstadt zu Italien, aufgegriffen worden, berichtete das Bundesamt für Polizei. Geprüft werde, ob die Männer eine Bedrohung für die Sicherheit in der Schweiz darstellten und Verbindung zu terroristischen Aktivitäten im Ausland hätten, sagte eine Sprecherin.

Nach Medienberichten aus Italien handelt es sich um mögliche Verbindungen zu dem Messerattentäter von Marseille. Das wollte das Bundesamt für Polizei nicht bestätigen.

Ein 29-jähriger Tunesier hatte am 1. Oktober vor dem Bahnhof von Marseille zwei junge Frauen mit einem Messer erstochen. Soldaten erschossen den Täter, der «Allah ist groß» gerufen haben soll. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Tat für sich, aber für die Behörden blieb unklar, ob es sich tatsächlich um einen islamistischen Anschlag handelte.