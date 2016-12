Terror-Angst in Italien: Hohe Sicherheitsvorkehrungen an Silvester

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.16

ROM (dpa) - Wenige Tage nach der Erschießung des mutmaßlichen Attentäters von Berlin ist die Angst in Italien vor einem Terroranschlag groß. In Rom und anderen großen Städten des Landes finden die Feierlichkeiten an Silvester deshalb unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. «Gepanzerter Jahreswechsel in ganz Italien», nennt es die Tageszeitung «La Repubblica».

Die Militär- und Polizeipräsenz an Flughäfen, Bahnhöfen und wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Petersdom oder dem Kolosseum in der Hauptstadt Rom ist ohnehin hoch. Die Sicherheitskräfte sollten aber noch von Scharfschützen und der Wasserpolizei verstärkt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

In zahlreichen Städten unter anderem in Turin, Bologna und Venedig gilt Medienberichten zufolge ein Böllerverbot. Zur Überwachung in Mailand sollten neben herkömmlichen Kameras auch Smartphones genutzt werden, mit denen die Polizisten Live-Bilder direkt ins Einsatzzentrum übertragen könnten, kündigte Polizeipräsident Antonio De Iesu an. In Bologna sollte die Piazza Maggiore mit Drohnen überwacht werden.

Der Staat werde den Bürgern größtmöglichen Schutz und einen ruhigen Jahreswechsel garantieren, sagte Innenminister Marco Minniti am Freitag. Nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hatten zwei Polizisten am Freitag vor einer Woche den mutmaßlichen Attentäter auf seiner Flucht durch Europa nahe Mailand gestoppt und erschossen. Seither wird befürchtet, dass Amris Tod gerächt werden könnte.