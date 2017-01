NAKHON RATCHASIMA: Das Einkaufszentrum Terminal 21 Korat hat in Nakhon Ratchasima eröffnet und dürfte das Einkaufsangebot der Isaan-Metropole auf ein neues Level katapultieren.

Die 200.000 Quadratmeter große Shopping Mall wurde auf einem 32 Rai großen Grundstück an der Mittraphap Road (Highway 2) für sechs Milliarden Baht von der Siam Retail Development Company errichtet, die auch das bekannte Terminal 21 an der Asok-Kreuzung in Bangkok betreibt sowie ein weiteres Einkaufszentrum mit demselben Markennamen in Pattaya errichtet.

Beim Konzept knüpft das Unternehmen an das erfolgreiche Original in der Hauptstadt an: Verschiedene Themenbereiche laden die Besucher zu einer Rundreise um die ganze Welt ein. Ganz ohne Flugreise können die Besucher dann bequem während ihres Einkaufbummels Hollywood und San Francisco bewundern, durch die Straßen Tokyos, Istanbuls, Londons und Paris schlendern oder in der Karibik verweilen.

Weitere Höhepunkte sind die Aussichtsplattform „Skydeck“, von der man aus 110 Metern Höhe einen 360-Grad-Panoramaausblick auf das Stadtgebiet genießen kann, ein 22 Meter hoher Nachbau des Pariser Eiffelturms und „Fanpekka, ein Abenteuerpark für Kinder mit finnischem Konzept.

Infos: www.terminal21.co.th/korat.