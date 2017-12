Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.17

THAILAND: In fünf Nationalparks gilt für Motorisierte zum Schutz der Wildtiere ab sofort eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Tunya Neththammakul, Generaldirektor der Nationalparkbehörde, hat seine Mitarbeiter angewiesen, auf den Straßen der Schutzgebiete Checkpoints zu errichten und das Tempo von Autos zu messen. Das gilt besonders für die kommenden Tage über Neujahr. Der Hintergrund: In letzter Zeit hat es vermehrt Verkehrsunfälle mit Wildtieren gegeben, bei denen Tiere verletzt oder getötet wurden. Die fünf Nationalparks sind: Khao Yai in Nakhon Ratchasima, Kui Buri in Prachuab Khiri Khan, Kaeng Krachan in Phetchaburi, Khao Ang Runai in Chanthaburi und Khao Paeng Main in Nakhon Ratchasima. Gemäß Pattharapol Manee-on, Veterinär der Parkbehörde, hat sich die Einhaltung strikter Regeln in den letzten acht Jahren positiv auf Nationalparks und Wildtiere ausgewirkt: Müllverbot, Geschwindigkeitsbegrenzung, wilde Tiere nicht füttern, keinen Lärm verursachen, keine Haustiere aussetzen. Dadurch habe es 20 Prozent weniger tote Tiere gegeben. Parkbesucher, so Pattharapol weiter, sollten dem Schutz wilder Tiere oberste Priorität einräumen und für verletzte Tiere umgehend Hilfe herbeiholen.