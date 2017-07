Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.17

BANGKOK: Die im Jahr 2013 begonnenen umfangreichen Restaurierungsarbeiten am Wat Arun werden im August abgeschlossen.

Anschließend wird das Fine Arts Department am Tempel der Morgenröte dekorative Lichter anbringen. Ab September soll das Wahrzeichen der Stadt am Fluss Chao Phraya, ein populäres Touristenziel, in seinem alten, angestrahlten Glanz erscheinen.

Wat Arun entstand in der Ayutthaya-Periode (1351 bis 1767). Seine ursprüngliche Bezeichnung war Wat Makok. Später benannte König Taksin den Tempel in Wat Chaeng um, als er im Jahr 1767 Thonburi zu seiner Hauptstadt machte.

In den folgenden Jahrhunderten wurde der Tempel mehrfach renoviert und der Stupa erhöht. Unter König Rama IV. erhielt das geschichtsträchtige Bauwerk den heutigen Namen Wat Arun Ratchawararam. Das Kulturministerium plant für den Zeitraum vom 27. Dezember bis 5. Januar in Zusammenarbeit mit weiteren Ministerien und Agenturen zu Ehren von König Taksin am Wat Arun verschiedene festliche Veranstaltungen als Start in das Tourismusjahr 2018. Am 28. Dezember jährt sich der Tag, an dem Taksin der Große den Thron bestieg (1767).

Vorgesehen sind zum Jahresende eine Licht- und Tonshow, kulturelle Darbietungen, die Präsentation der Königlichen-Barken-Prozession, Schattenspielfiguren (Nang Yai), Tam-boon-Zeremonien, ein traditioneller Thaimarkt, eine Ausstellung zu „250 Jahre aus der Geschichte Thonburis“ sowie ein Fotowettbewerb „Wat Arun vom Beginn bis heute“.