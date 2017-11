Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.17

TEHERAN (dpa) - Der Iran hat die europäischen Staaten aufgerufen, die Krisen im Mittleren Osten nicht mit Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zu verschärfen. Weitere Waffengeschäfte mit Riad würden nur zu mehr Toten und einer noch größeren menschlichen Katastrophe im Jemen führen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag. Europa und besonders Frankreich sollten in dieser Krise nicht einseitig und parteiisch vorgehen.

«Nach Riad zu reisen und sich von der kriegshetzerischen Rhetorik sowie den erfundenen Drohungen der Saudis beeinflussen zu lassen, wird definitiv die jetzige Krise nur verschlimmern», sagte Ghassemi. Riad sei für die Europäer die falsche Adresse, um nach pragmatischen und friedlichen Lösungen zu suchen.

Ghassemi warf Saudi-Arabien vor, mit einer feindseligen Politik gegen den Iran eine schädliche Rolle in der Region zu spielen. Notwendig derzeit seien in erster Linie eine vernünftige Diplomatie und ein konstruktiver Dialog, um die regionalen Krisen sowie die Gefahr des Terrorismus zu beenden.