TEHERAN (dpa) - Der Iran hat Berichte dementiert, wonach bei einem Raketenangriff auf Militäreinrichtungen in Syrien auch iranische Soldaten getötet worden seien. Bei den Angriffen westlich der Stadt Hama seien keine iranischen Militärberater ums Leben gekommen, die Berichte ausländischer Medien seien falsch, meldete die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf eine nicht näher genannte informierte Quelle. Isna hatte zuvor unter Berufung auf ausländische Quellen berichtet, dass 18 iranische Soldaten getötet worden seien.

Zeitgleich hat das Außenministerium in Teheran erneut Vorwürfe der USA und Saudi-Arabiens zurückgewiesen, dass sich der Iran in Syrien und im Jemen einmische. «Die iranischen Militärberater in der Region sind auf Einladung der jeweiligen Regierungen vor Ort - mit dem Ziel, Terrorismus zu bekämpfen», sagte Irans Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag. Die sei keine Einmischung, wie es US-Außenminister Mike Pompeo behaupte, sondern «eine regionale Zusammenarbeit im Kampf gegen Terroristen».

Ghassemi forderte die USA auf, die Angriffe der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition im Jemen zu stoppen. Die Partnerschaft der USA und Saudi-Arabiens bezeichnete er als «unheilig». Diese führe nur zu mehr Spannungen in der Region. «Die Saudis sind politisch unerfahren und ihre abenteuerliche Politik wird nur zu neuen Konflikten führen», sagte der Sprecher laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.