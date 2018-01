MUANG THONG THANI: Nach Chanathip Songkrasin gibt Thailands Erstligist Muang Thong United mit Teerasil Dangda (Foto) einen weiteren Spieler auf Leihbasis an die japanische J-League ab. Teerasil soll ein Jahr beim Sanfrecce Hiroshima FC Tore schießen.

Der Nationalspieler wird am 1. Februar für den medizinischen Check in Hiroshima eintreffen und anschließend auf einer Pressekonferenz als Neuerwerbung offiziell vorgestellt. Sanfrecce Hiroshima hat dreimal in der J-League die Meisterschaft gewonnen, in der letzten Saison allerdings in der Tabelle nur den 15. Platz belegt und in 34 Spielen lediglich 32 Tore erzielt. Das soll sich mit Teerasil ändern. Chanathip Songkrasin läuft für Consadole Sapporo auf.