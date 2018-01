Von: Björn Jahner | 10.01.18

PATTAYA: Der Leiter der Polizeistation Nongprue Pol. Col. Jirawut Tanthasiri hat die Medien am Dienstag über den brutalen Mord einer 17-jährigen Thailänderin informiert.

Die übel zugerichtete Leiche der Teenagerin wurde in einer Unterkunft nahe des Million Year Stone Park und der Krokodilfarm gefunden. Ihr Schädel war mit einem Vorschlaghammer zertrümmert worden, ihre Füße mit Seilen gefesselt. Als Täter überführte die Mordkommission den älteren Bruder des Freundes des Mädchens. Der 18-jährige Thai sagte zu seiner Verteidigung, dass es zum Tatzeitpunkt dunkel war und er angenommen habe, dass es sich um einen Einbrecher handeln würde, berichtet „Sanook“. Weshalb jedoch die Füße des Opfers gefesselt waren, ließ die Quelle offen, ebenfalls, an welchem Tag genau die Tat vollzogen wurde. Gemäß Jirawut, waren der Freund des Mädchens sowie die Freundin des Täters nicht an der Tat beteiligt. Jedoch wurden alle drei Jugendlichen positiv auf Drogen getestet. Wegen Mangels an Beweisen und minderjährigem Alter, wurden der 16-Jährige und die 15-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Den mutmaßlichen Täter erwartet eine Anklage wegen Mordes.