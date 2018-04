Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.18

RATCHABURI: Aus Liebeskummer hat sich ein 16 Jahre altes Mädchen erhängt und ihren Suizid live auf Facebook übertragen.

Ihr Handy hatte die Jugendliche zwischen Ästen eines Baumes postiert. Sie nutzte Schnürsenkel, um sich an dem Baum in der Nähe ihres Hauses zu erhängen. Über Facebook teilte sie ihren Freunden mit: „Schaut Euch das an!“, berichtet „Thai Rath“. Verwandte erzählten der Polizei, die Jugendliche hätte Probleme mit der Familie ihres Freundes gehabt und sei nach Ban Pong zurückgekehrt. Vor einer Woche habe sie versucht, sich mit einer Überdosis an Medikamenten umzubringen, doch ihr Magen sei rechtzeitig ausgepumpt worden.