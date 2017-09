Taxifahrer schlagen Hotelguard nach Streit nieder 

Hässliche Szene vor einem Luxusuhotel auf Phuket in der Nähe des Flughafens: Trotz beschwichtigender Versuche schlagen zwei Taxifahrer mit Fäusten auf einen Security Guard ein, der nur seine Pflicht erfüllte.

PHUKET: Das Schreckensgespenst brutaler Taxi-Mafiosi will auf Phuket nicht weichen. Der Sicherheitsmann eines Luxushotels in Mai Khao auf Phuket ist am Donnerstag von drei lokalen Taxifahrern angegriffen und geschlagen worden, weil er im Auftrag seines Managements die illegal dort parkenden Fahrzeuge wegschicken wollte.

Der Fall sorgt mittlerweile in sozialen Netzwerken für Empörung. Videos, die von herbeigerufenen Armee-Soldaten geschossen wurden, zeigen wie zwei der Taxi-Chauffeure trotz Beschwichtigung mehrerer Beteiligter brutal auf den Security-Mitarbeiter einprügeln. Die beiden schlagen ihm mit den Fäusten ins Gesicht und stoßen Drohungen aus. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben von Armeekommandeur Saki Sakuntarnak am frühen Vormittag des Donnerstag.

Der brutale Angriff mit vorsätzlicher Körperverletzung erregte allerdings weniger die Gemüter als die Reaktion der Behörden. Die Taxifahrer mit den Namen Seksak Chanpakdee, Sathiti Srisamut und Lersak Chupak müssen zwar möglicherweise mit einem Verfahren wegen Körperverletzung rechnen – ihre Taxilizenz durften alle drei hingegen behalten. Der ebenfalls zum Tatort gerufene Chef der Transportbehörde von Phuket, Banyat Kanthai, sprach lediglich eine Verwarnung aus und drohte im Falle einer Wiederholung mit dem Entzug des Personenbeförderungsscheines.

Die zuständige Polizei der Station Thatchathai hatte nach Eingang des Notrufes vorsorglich die Armee verständigt, als von mehreren beteiligten Taxifahrern die Rede war. Oberst Sakuntarnak rückte daraufhin mit mehreren Armeeangehörigen des 25. Infanterieregiments Phuket aus. Trotz ihres Einsatzes und der zunächst erfolglosen Beschwichtigungsversuche schlugen die Taxifahrer auf den sich nicht wehrenden Sicherheitsmann ein.

Ein Video des Vorfalles beweist, dass die Taxifahrer nicht – wie behauptet – nur ihrem Unmut Luft machten und den Hotelmitarbeiter schubsten. Selbst als Polizei und Armee eingegriffen hatten, sieht man auf der Aufnahme zwei der Taxirüpel, wie sie den sich nicht wehrenden Security Guards mit Faustschlägen traktieren.

Weshalb es dafür nicht einen sofortigen Lizenzentzug und eine Festnahme der Brutalos gegeben hat, diese Frage bewegt nun abermals Tausende von Thailändern und westliche Benutzer sozialer Netzwerke. Bleibt Phuket für Taxifahrer ein rechtsfreier Raum mit Freifahrtsschein in allen Lagen?

Das Video: https://www.thephuketnews.com/phuket-taxi-drivers-charged-for-assaulting-security-guard-over-access-to-hotel-guests-63981.php#wIiye84kw2LkqIOP.97