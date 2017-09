Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.17

PATTAYA: Ein Taxifahrer hat in Nordpattaya auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ein Ubertaxi gestoppt und sich mit dem Fahrer geschlagen.

Mehrere Video-Clips von der Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag kursieren in den sozialen Netzwerken. Wie Medien berichten, war ein Tourist aus Asien in das Ubertaxi eingestiegen. Nach wenigen Metern wurde es von einem Mann gestoppt, offenbar von einem Taxi-Fahrer. Der Uberfahrer versicherte, sein Fahrgast sei ein Freund. Es kam zu einem verbalen Streit, der in einer Schlägerei ausartete. Sicherheitsleute des Einkaufszentrums trennten letztlich die Streithähne. Der Uberfahrer blutete aus der Nase, sein Fahrgast hatte das Auto verlassen. Der Fahrdienstvermittler Uber operiert nach wie vor in Thailand illegal. In den letzten Monaten ist es in Pattaya mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen regulären Taxifahrern und Uberfahrern gekommen. Taxifahrer verfolgten Uberwagen und bremsten diese aus – bis die Polizei eintraf.

