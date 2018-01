Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.18

BANGKOK: Die Polizei hat einen Taxifahrer verhaftet, der zwei britische Touristinnen an einer Tankstelle stehenließ und mit deren Geld und Kreditkarten davonfuhr.

Die beiden Ausländerinnen hatten das Taxi an der Khao San Road für eine Fahrt zum Schwimmenden Markt Damnoen Saduak in der Provinz Ratchaburi gechartert. Auf dem Rückweg nach Bangkok wollte der 59-jährige Fahrer in Nakhon Pathom tanken und bat die Fahrgäste, außerhalb des Wagens zu warten. Kaum hatte er getankt, setzte sich der Thai in sein Taxi und fuhr davon: mit den Taschen der Britinnen und mit 6.000 Baht, über 200 US-Dollar, vier Kreditkarten und den Reisepässen. Die Polizei in Nakhon Pathom sorgte dafür, dass die Urlauberinnen wieder zur Khao Sand Road gebracht wurden. Am Montag verhaftete die Polizei den Taxifahrer. Laut Generalmajor Surachet Hakpal von der Touristenpolizei muss sich der Bangkoker wegen Raubs verantworten, weiter weil er das Taxameter nicht angestellt und seine Fahrgäste nicht ans Ziel gebracht hatte.