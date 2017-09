Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.17

Immer wieder verfolgen Taxifahrer in Pattaya Uberfahrer und wenden Gewalt an. Foto: The Nation

PATTAYA: Nach der Schlägerei zwischen einem Taxifahrer und einem Uberfahrer in Nordpattaya droht die Transportbehörde mit empfindlichen Strafen.

Auf einem Treffen mit Armee, Polizei sowie Vertretern der Stadtverwaltung und der Taxikooperative ordnete Manot Charnwatanasin von der Transportbehörde in Chonburi an: Autofahrer, die weiterhin illegal für den Fahrdienstvermittler Uber Fahrgäste befördern, werden mit einem Bußgeld von 2.000 Baht und einem Führerscheinentzug von drei Monaten bestraft. Ebenfalls bestraft werden Taxifahrer, die Uberfahrer verfolgen und stoppen und Gewalt anwenden. Sie sollen der Polizei mögliche Uberfahrer melden. Taxifahrer sind in Pattaya verpflichtet, bei Fahrten ihren Kilometerzähler anzustellen, berichtet „Manager Online“ weiter. Wenn sie es nicht tun oder sich weigern, müssen sie künftig mit einer Strafe rechnen. Die Behörde wird sich mit dem Einwand der Taxifahrer befassen, dass beim Einschalten des Kilometerzählers die Gebühren für Fahrten in der Stadt zu niedrig seien.