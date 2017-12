Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.17

BANGKOK: Vor den Augen von drei Schülerinnen hat ein Taxifahrer masturbiert.

Der Bruder eines der Mädchen hatte ein Foto auf Facebook gestellt und die Story veröffentlicht. Danach befanden sich die drei Mädchen auf der Fahrt zu ihrer Schule. Plötzlich öffnete der Taxifahrer seine Hose und fing an zu masturbieren. Die Schülerinnen waren geschockt und verließen umgehend das Fahrzeug. Zuvor hatte eines der Mädchen ein Foto von dem Vorfall gemacht. Der Bruder berichtete, die meisten Taxifahrer seien in Ordnung, aber eine solche Sexplage müsse in der Öffentlichkeit Alarm auslösen. Es sei schlimm genug, wen sich solches nachts zutrage, aber tagsüber? Was, so fragte ein Facebook-Nutzer, hätte geschehen können, wenn in dem Taxi nur eine Schülerin gesessen hätte. Er hofft, dass die Polizei den Fahrer ausfindig macht. Wie „Sanook“ weiter berichtet, sei das Kennzeichen des Taxis nicht bekannt.