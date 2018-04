Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.18

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat seinen japanischen Fahrgast auf dem Weg von Pattaya zum Flughafen Suvarnabhumi auf einem Rastplatz stehen lassen und den Fehler erst am Airport bemerkt.

Auf dem Rastplatz in Bang Pakong hatte der Thai die Toilette aufgesucht, sich anschließend in sein Fahrzeug gesetzt und die Fahrt in Richtung Bangkok fortgesetzt. Später sagte er, er habe angenommen, dass der Japaner auf dem Rücksitz ein Nickerchen gemacht hätte. Doch der Fahrgast war ebenso zur Toilette gegangen und total überrascht, als er sein Taxi nicht mehr fand. Aber er fand hilfsbereite Thais. Ein Rettungstrupp brachte den Ausländer zum Flughafen Suvarnabhumi. Er erreichte mit Hilfe der Airportpolizei seinen Flug, denn der Taxifahrer hatte die Polizei informiert. Beamte brachten den Japaner zur Passkontrolle, 30 Minuten vor dem Start der Maschine. Auf einer Pressekonferenz entschuldigte sich der Taxifahrer für sein Fehlverhalten. Airportpolizeichef Viroj Tudso will kein Strafverfahren einleiten, weil der Taxifahrer seinen Fahrgast nicht böswillig hatte stehenlassen.