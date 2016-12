Von: Redaktion DER FARANG | 29.12.16

PATTAYA: Ein Taxifahrer hat eine in seinem Wagen liegen gelassene Geldbörse mit 162.500 Baht in Thai-Baht und Hongkong-Dollar einem Touristen aus Hongkong wieder ausgehändigt.

Der 61 Jahre alte Taxifahrer hatte den Ausländer vom Central Grand Mirage Beach Resort an der Soi Wongamat zum Einkaufszentrum Harbor an der Central Road gebracht. Dann fuhr er nach Hause. Als er am nächsten Morgen in seinen Wagen stieg, entdeckte er auf dem Beifahrersitz das Portemonnaie. Darin befand sich auch ein Dokument mit dem Namen des 48-jährigen Touristen. Der Taxifahrer informierte die Polizeiwache, und Beamte vermittelten ein Treffen. Der Thai bekundete, er habe niemals gedacht, das Geld zu behalten. Er wollte die Geldbörse zurückgeben und damit Pattayas Image stärken. Der Hongkonger freute sich, sein Portemonnaie wieder in Empfang zu nehmen und dankte dem Taxifahrer für dessen Ehrlichkeit. In der Meldung der „Bangkok Post“ wird nicht die Belohnung für den Thai vermerkt.