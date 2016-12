PHUKET: Die Fahrer der Phuket Taxi Metre Company Limited, die den Zuschlag erhielt, den Phuket International Airport bedienen zu dürfen, laufen Sturm, nachdem der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) entschieden hat, die Parkgebühren für die Taxis von 200 auf 500 Baht pro Monat anzuheben.

Da die Kooperative über 300 Taxis verfügt, die den Flughafen ansteuern, würden die monatlichen Parkkosten von zuvor 60.000 Baht auf 150.000 Baht pro Monat steigen. Zu viel, finden die Fahrer und machten ihrem Ärger beim Phuket Damrongdhama Centre (Büro des Ombudsmanns) freie Luft.

„Wir denken, in Bezug, was uns das Unternehmen bietet, sind die neuen Gebühren zu hoch“, argumentierte der Anführer der Taxikooperative Manop Pacha. Er bemängelte, dass seinem Unternehmen am Airport gerade Mal 10 Parkbuchten zur Verfügung stehen würden. Zu wenig, für die insgesamt über 300 Fahrzeuge, die den Flughafen ansteuern, findet Manop.

Das Büro des Ombudsmanns hörte sich die Sorgen der Fahrer an und versprach, mit AoT Kontakt aufzunehmen, um eine für beide Seiten verträgliche Lösung zu finden.