Von: Redaktion DER FARANG | 15.01.18

PATTANI: Der Fahrer eines Motorrades starb am Sonntagabend in Pattani, als ein gepanzerter Personentransporter der Pattani Task Force den Seitenwagen seines Zweirades rammte, drei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Polizeiangaben zufolge ereignete sich das Unglück um 19 Uhr an der Pattani-Narathiwat Road vor der Krue-Se-Moschee in Ban Krue Se. Der 38-jährige Seitenwagenfahrer wurde durch den Aufprall gegen einen Strommast geschleudert und starb an multiplen Verletzungen. Die drei Seitenwagenpassagiere im Alter von 18, 20 und 57 Jahren wurden ins Pattani-Krankenhaus eingeliefert.

Augenzeugen teilten der Polizei mit, dass es zum Zeitpunkt des Unfalls geregnet habe, als das mit hoher Geschwindigkeit fahrende Einsatzfahrzeug die Kontrolle in der Kurve verlor und den Seitenwagen traf. Die Polizei erwähnte, dass die drei Beifahrer das herannahende Fahrzeug offenbar bemerkten und rechtzeitig vor der Kollision vom Beiwagen springen konnten. Ihre Verletzungen stammten von den Stürzen.

Nach Angaben der Zeitung „The Nation“ eilte Maj. Gen. Jatuporn, Kommandeur der Pattani Taskforce, anschließend an den Unfallort und übergab als Soforthilfe 20.000 Baht an die Familie des Toten sowie jeweils 10.000 Baht an jeden der Verletzten. Er habe der Familie des Todesopfers darüber hinaus weitere Hilfe und zusätzliche 100.000 Baht zugesagt.