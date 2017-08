Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.17

ZÜRICH (dpa) - Die Schweizer Mediengruppe Tamedia («Tages-Anzeiger») stellt die überregionalen Seiten ihrer Titel bald zentral in zwei Redaktionen zusammen. Sie sitzen in der Deutschschweiz und im französischsprachigen Teil des Landes. Kündigungen gebe es wegen dieser Neuorganisation nicht, betonte der Verlag am Mittwoch. Stellen sollen durch freiwillige Abgänge abgebaut werden.

Der Schritt zum 1. Januar 2018 sei nötig, weil die Werbeumsätze von Tamedia in den vergangenen vier Jahren um ein Viertel zurückgegangen seien. Die Werbeumsätze aller gedruckten Tageszeitungen in der Schweiz seien seit Anfang des Jahres um zwölf Prozent zurückgegangen. Die Gruppe wolle Wachstumschancen im Digitaljournalismus nutzen.

Das Flaggschiff des Verlags ist der «Tages-Anzeiger» in Zürich. Zur Gruppe gehören insgesamt zwölf Tages- und zwei Sonntagszeitungen sowie Gratisblätter wie «20 Minuten». Die Gruppe gehört zu den drei großen Mediengruppen - neben dem NZZ-Verlag mit der «Neuen Zürcher Zeitung» und Ringier mit der Boulevardzeitung «Blick».

Die Gewerkschaften Impressum und Syndicom sorgen sich um die Medienvielfalt. Um eine vielfältige Medienlandschaft aufrechtzuerhalten, genüge es nicht, den gleichen Inhalt über verschiedene Titel zu verteilen, so Syndicom. Erst Mitte August hatte die Verlegerfamilie Zehnder 25 Gratis-Wochenzeitungen an die «Basler Zeitung» verkauft. Daran ist auch der Rechtsaußen der Schweizer Politik, Milliardär Christoph Blocher, beteiligt. Er verfolge mit dem Kauf aber keine politischen Ziele, beteuerte er bei der Übernahme.