Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.16

THAILAND: Die Katastrophenschutzbehörde hat für die in tiefer gelegenen Gebieten lebende Bevölkerung von fünf Provinzen Hochwasseralarm gegeben.

Nach anhaltenden starken Niederschlägen ist die Talsperre Ubonrat mit 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser voll gelaufen. Das entspricht einer Kapazität von 104 Prozent. Und weil die Talsperre überläuft, fließt erheblich mehr Wasser in die fünf Provinzen Khon Kaen, Nong Bua Lamphu, Maha Sarakham, Kalasin und Roi Et. Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich auf Überschwemmungen vorzubereiten und höher gelegene Gebiete aufzusuchen, die Landwirte sollen, soweit es geht, ihre Ernte einfahren. Unter Wasser stehen bereits Dörfer und Ackerflächen in mehreren Bezirken der Provinzen Nong Bua Lamphu und Khon Kaen.